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Japonya'da korona virüs vakalarının sayısı bin 884'e yükseldi

Nüfusu 126 milyon olan Japonya'da korona virüsü vak'alarının sayısı bin 884'e yükseldi.

24.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:46
Japonya'da korona virüs vakalarının sayısı bin 884'e yükseldi
Nüfusu 126 milyon olan Japonya 'da korona virüsü vak'alarının sayısı bin 884'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vak'a sayısı bin 884'e yükseldi. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcularından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya genelindeki eyaletlerden bin 172 kişinin korona virüsüne yakalandığı açıklandı.

891 kişi iyileşti

891 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği öğrenilirken, 65 hastanın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Japonya'da 10'u daha önce karantina altına alınan gemideki yolculardan olmak üzere toplam 52 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. - TOKYO
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Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Japonya, Wuhan, 3. Sayfa

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