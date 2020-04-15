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Japonya'da korona virüsten ölü sayısı 191'e, vaka sayısı 9 bin 395'e yükseldi

Japonya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 191'e, ülkedeki toplam vaka sayısı 9 bin 395'e yükseldi.

15.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:21
Japonya'da korona virüsten ölü sayısı 191'e, vaka sayısı 9 bin 395'e yükseldi
Japonya 'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 191'e, ülkedeki toplam vaka sayısı 9 bin 395'e yükseldi.

Japonya'da 7 eyalette OHAL ilan edilmesine neden olan korona virüs nedeniyle 12 can kaybı daha yaşandı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken, Japonya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 178'e ulaştı. Son gelişmeler, ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının toplam sayısını 191'e taşıdı.

Bugün 510 vaka

Bugün 127'si başkent Tokyo , 74'ü Osaka'da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 510 yeni enfeksiyonla birlikte toplam vaka sayısı ise 9 bin 395 oldu. Karantina gemisinin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında Japonya genelinde 8 bin 683 kişinin korona virüsüne yakalandığı açıklandı.

Başkentte sayı tırmanıyor

Vaka sayısının eyaletlere göre dağılımında başkent Tokyo 2 bin 446 vaka ile salgından en çok etkilenen bölge olurken, onu 968 vaka ile Osaka izledi. Kanagawa 619 kişi virüse yakalanırken Chiba'da ise 537 enfeksiyon doğrulandı. Saitama'daki vaka sayısı da 475'e yükseldi. Diğer vakalar ise ülkenin farklı eyaletlerinden kayda geçti.

Ağır hasta sayısında artış

Öte yandan sağlık durumu kritik olan hastaların sayısı 173'e yükselirken, şu ana kadar bin 546 kişinin iyileşerek tedavi gördüğü sağlık kurumlarından taburcu edildiği açıklandı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Japonya, Tokyo, Güncel
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