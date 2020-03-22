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Japonya'da korona virüsü ölümleri tırmanıyor

Japonya'da 4 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, ölü sayısı 49'a yükseldi.

22.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:51
Japonya'da korona virüsü ölümleri tırmanıyor
Japonya'da 4 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, ölü sayısı 49'a yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsünün bilançosu Japonya'da ağırlaşıyor. Sağlık bakanlığından yapılan açıklamaya göre 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 49'a yükseldi. Ölüm vakalarının 8'ini daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları oluştururken, Japonya genelindeki eyaletlerde yaşanan can kayıplarının sayısı da 41'e çıktı.

Bugün ardı ardına kaydedilen yeni vakalar ise, ülke genelinde şimdiye dek tespit edilmiş toplam vaka sayısını bin 803'e taşıdı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden bin 91 kişinin korona virüse yakalandığı açıklandı. - TOKYO
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Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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