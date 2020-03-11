Japonya'da korona virüsü salgınında ölü sayısı 19'a yükseldi
Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.
11.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:20
Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü Japonya'da ölümlere neden olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 5 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Son gelişmeler, Japonya'nın farklı eyaletlerinden bildirilen korona virüsü ölümlerinin sayısını 12'ye çıkarırken, ülkedeki toplam can kaybı sayısı 19'a yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından da 7 kişi hayatını kaybetmişti.
VAK'A SAYISI DA ARTTI
Son verilere göre, ülkede şimdiye dek tespit edilmiş korona virüsü vak'alarının sayısı da bin 279'a yükseldi. Ülke genelindeki vak'aların 696'sını daha önce karantina altına alınan geminin yolcularının oluşturduğu kaydedilirken, hükumetin Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişinin de toplam sayıya dahil olduğu açıklandı.
EN FAZLA HOKKAİDO'DA YAYILDI
Eyaletlere göre vak'a sayılarının dağılımında Hokkaido 111 vak'a ile virüsten en fazla etkilenen eyalet olurken, onu 99 vak'a ile Aichi izledi. Osaka'da ise vak'a sayısı 73'e ulaştı.
Tokyo'da şimdiye dek 67 vak'a saptanırken, Kanagawa'da da 43 vak'aya rastlandı. Diğer vak'alar ise ülkenin farklı eyaletlerinde kayda geçti. 427 hastanın iyileşme göstererek sağlık kuruluşlarından taburcu edildiği ifade edilirken, tedavisi süren bazı hastaların ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
(İHA)
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü Japonya'da ölümlere neden olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 5 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Son gelişmeler, Japonya'nın farklı eyaletlerinden bildirilen korona virüsü ölümlerinin sayısını 12'ye çıkarırken, ülkedeki toplam can kaybı sayısı 19'a yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından da 7 kişi hayatını kaybetmişti.
VAK'A SAYISI DA ARTTI
Son verilere göre, ülkede şimdiye dek tespit edilmiş korona virüsü vak'alarının sayısı da bin 279'a yükseldi. Ülke genelindeki vak'aların 696'sını daha önce karantina altına alınan geminin yolcularının oluşturduğu kaydedilirken, hükumetin Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişinin de toplam sayıya dahil olduğu açıklandı.
EN FAZLA HOKKAİDO'DA YAYILDI
Eyaletlere göre vak'a sayılarının dağılımında Hokkaido 111 vak'a ile virüsten en fazla etkilenen eyalet olurken, onu 99 vak'a ile Aichi izledi. Osaka'da ise vak'a sayısı 73'e ulaştı.
Tokyo'da şimdiye dek 67 vak'a saptanırken, Kanagawa'da da 43 vak'aya rastlandı. Diğer vak'alar ise ülkenin farklı eyaletlerinde kayda geçti. 427 hastanın iyileşme göstererek sağlık kuruluşlarından taburcu edildiği ifade edilirken, tedavisi süren bazı hastaların ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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