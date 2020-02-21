Haberler » Güncel » Japonya'da korona virüsü vaka sayısı 731'e yükseldi - Haber

Japonya'da korona virüsü vaka sayısı 731'e yükseldi

Japonya'da tespit edilen yeni korona virüsü vakaları ile ülke genelindeki toplam vaka sayısı 731'e çıktı.

21.02.2020 09:27 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:30Japonya'da korona virüsü vaka sayısı 731'e yükseldi
'da tespit edilen yeni korona virüsü vakaları ile ülke genelindeki toplam vaka sayısı 731'e çıktı.

Çin'in kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü ile mücadele eden Japonya'da, vaka sayısı artmaya devam ediyor. Karantinanın gününden itibaren kademeli olarak sona erdiği Yokohama'daki yolcu gemisindeki 13 kişinin daha korona virüsü taşıdığının kesinleştiği açıklandı. Böylece gemide şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı 634'e yükseldi. Ayrıca ülke genelinde, daha önce karantina çalışmalarında görev aldığı belirtilen 2 kamu görevlisinin de aralarında olduğu 6 yeni vaka daha rapor edildi. Son olarak ise Hokkaido'da 2'si çocuk 3 kişiye korona virüsü teşhisi konduğu açıklandı.

Son gelişmelerle Diamond Princess adlı gemideki vaka sayısı 634'e, ülke genelinde tespit edilmiş toplam vaka sayısı da 731'e çıktı.

Bilanço ağırlaşıyor

Daha önce korona virüsünden 1 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'dan dün kötü gelmiş, geçen hafta karantina gemisindeyken virüs taşıdıkları belirlenen 2 kişinin hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ülkede korona virüsünden ölenlerin sayısı 3'e yükselmişti. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Çarşamba, Japonya, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:10  Atakan Kayalar kimdir? Atakan Kayalar nereli? Atakan Kayalar doğum tarihi, annesi
09:42  Türkiye ile İran arasında hangi sınır kapıları var? Türkiye'nin sınır komşuları ve sınır kapıları!
09:24  Süper Loto sonuçları 20 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 644.hafta
09:17  Cuma mesajları 2020 - 21 Şubat Anlamlı Cuma mesajları, resimli, hadisli Cuma mesajları
09:02  UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maç sonucu
21.02.2020 10:45:56