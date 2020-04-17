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Japonya'da korona virüsü vakaları 10 bini aştı

Japonya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203'e, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 10 bin 9'a yükseldi.

17.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:35
Japonya'da korona virüsü vakaları 10 bini aştı
Japonya 'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203'e, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 10 bin 9'a yükseldi.
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan öldürücü korona virüs, Japonya'da etkisini artırmaya devam ediyor. OHAL'in dün tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletildiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203'e yükseldi. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, daha önce karantina altına alınan geminin yolcuları arasından yaşamını yitiren 13 kişinin haricinde, Japonya'nın farklı eyaletlerinden bildirilen ölümlerin sayısı 190'a ulaştı.
VAKA SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ
Ülke genelinde şimdiye dek doğrulanmış vaka sayısı ise 10 bin 9'a çıktı. İki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, farklı eyaletlerden 9 bin 297 kişiye korona virüsünün bulaştığı bildirildi.
TOKYO'DA ARTIŞ SÜRÜYOR
Başkent Tokyo'da yerel hükümetin tüm çabalarına rağmen artmaya devam eden vaka sayısı 2 bin 595'e ulaşırken, onu bin 20 vaka ile Osaka izledi. Kanagawa'da 675 enfeksiyon kayda geçerken, Chiba'da ise 595 kişi virüsten enfekte oldu. Saitama'daki vaka sayısı 564'ü bulurken, diğer vakalar ülke genelindeki farklı eyaletlerden bildirildi.
YAKLAŞIK 200 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Japonya'da korona virüsü tedavisi gören 197 hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye dek iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edilen kişi sayısının ise bin 563 olduğu ifade edildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel
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