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Japonya'da korona virüsü vakalarının sayısı 5 bin 480'e yükseldi

Japonya'da korona virüsü vakalarının sayısı 5 bin 480'e yükseldi.

08.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:05
Japonya'da korona virüsü vakalarının sayısı 5 bin 480'e yükseldi
Japonya 'da korona virüsü vakalarının sayısı 5 bin 480'e yükseldi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün öğleden sonra ülke genelinde tespit edilen yeni vakalarla, Japonya'daki toplam vaka sayısını 5 bin 480'e yükseltti. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 4 bin 768 kişi korona virüsüne yakalandı.
109 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bugün itibariyle Japonya'da 11'i daha önce karantina altına alınan geminin yolcularından olmak üzere toplam 109 kişinin korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmış, 88 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilmişti. Şimdiye dek bin 242 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği açıklanmıştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Japonya, Wuhan, Güncel
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