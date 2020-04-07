Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Japonya'da korona virüsü vakalarının sayısı 5 bine ulaştı

Japonya'da korona virüsü vakalarının sayısı 5 bine ulaştı.

07.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:45
Japonya'da korona virüsü vakalarının sayısı 5 bine ulaştı
Japonya 'da korona virüsü vakalarının sayısı 5 bine ulaştı. OHAL ilan eden Japonya Başbakanı Shinzo Abe, virüsün hızlı yayılışının insan hayatını ve ülke ekonomisini tehdit etmesi nedeniyle böyle bir karar alındığını söyledi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan korona virüsü nedeniyle bugün OHAL ilan edilen Japonya'da, toplam vaka sayısı 5 bini aştı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün 80'i başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde 190 yeni vaka tespit edildi. Son gelişmeler ülkedeki toplam vaka sayısını 5 bin 1'e taşıdı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında ülkenin farklı eyaletlerinden 4 bin 289 kişiye korona virüsünün bulaştığı bildirildi.
OHAL İLAN EDİLDİ
Şimdiye dek 108 kişinin korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, hükümet artan vaka sayısı karşısında OHAL ilan etti. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, yaptığı açıklamada enfeksiyon vakalarının ülke genelindeki hızlı yayılışının insan hayatını ve ülke ekonomisini tehdit eder hale gelmesi nedeniyle OHAL kararı verildiğini açıkladı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Shinzo Abe, Japonya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Japonya'da korona virüsü vakalarının sayısı 5 bine ulaştı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu maske konusundan neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu maske konusundan neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu Haberler
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi Haberler
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:58: Adıyaman'da 1 köy karantinaya alındı - Haber 17:56: 3 kardeş akrabalarıyla ağabeylerinin evine saldırdı: 11 gözaltı - Haber 17:56: Kocaeli'de kaçak üretilen 5 bin maske ele geçirildi - Haber 17:56: Ürdün'de karantina kurallarına uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak - Haber 17:54: Reyhanlı'da polis maske dağıttı - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:22: DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz - Haber 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber