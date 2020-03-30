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Japonya'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi

Japonya'nın en ünlü komedyenlerinden Ken Shimura, korona virüsü tedavisi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti.

30.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:16
Japonya'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi
Japonya 'nın en ünlü komedyenlerinden Ken Shimura, korona virüsü tedavisi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti. Ülkedeki ölü sayısı 67'ye yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden korona virüsü, Japonya'yı yasa boğan bir ölüme neden oldu. Ülkenin en ünlü komedyenlerinden Ken Shimura korona virüsü tedavisi gördüğü Tokyo 'da 70 yaşında hastalığa yenik düştü. Asıl adı Yasunori olan ünlü komedyenin 20 Mart'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduktan sonra zatürre olduğunun anlaşıldığı öğrenilirken, 23 Mart'ta ise korona virüsü testinde pozitif sonuç verdiği belirtildi. Shimura'nın ölüm nedeninin korona virüsü kaynaklı zatürre olduğu açıklandı.

Ölü sayısı 67'ye yükseldi

Shimura'nın ölümüyle birlikte Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından hayatını kaybeden 10 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 57 ölüm vakası bildirildi.

Vaka sayısı artıyor

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki toplam vaka sayısı da 2 bin 608'e çıktı. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi haricinde, Japonya'nın farklı eyaletlerinden bin 896 kişiye korona virüsünün bulaştığı bildirildi. - TOKYO
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Kaynak: İHA

Etiketler: Japonya, 23 Mart, Tokyo, Güncel

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