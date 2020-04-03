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Japonya'da korona virüsüne karşı yeni önlem planı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yerel hükümet, korona virüsüne yakalanan ve hastalığı zayıf seyreden kişileri, şehirde ayrılacak otel odalarında izole etmeyi planlıyor.

03.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:08
Japonya'da korona virüsüne karşı yeni önlem planı
Japonya 'nın başkenti Tokyo 'da yerel hükümet, korona virüsüne yakalanan ve hastalığı zayıf seyreden kişileri, şehirde ayrılacak otel odalarında izole etmeyi planlıyor.

Bir haftadır ardı ardına kaydedilen rekor sayıdaki vakayla korona virüsünün yayılmaya devam ettiği Japonya'da, Tokyo yerel hükümetinden yeni bir önlem adımı geldi. Yetkililerin, şehirdeki otel odalarını korona virüsüne yakalanan hastalara ayırmak için çalışma yürüttüğü öğrenildi. İlerleyen günlerde vaka artışı beklenen metropolde hastane odalarını semptomları ağır seyreden hastalar için güvence altına almayı amaçlayan projeye göre, durumu ağır olmayan hastalar doktor gözetiminde kendilerine tahsis edilen otel odalarında toplumdan izole edilecek. Belirtileri kötüleşen hastalar ise hastaneye yatırılacak.

Başkentte vaka sayısı artıyor

Dün kaydedilen rekor sayıdaki 97 vakayla toplam 684 kişinin enfekte olduğu Tokyo'da son kaydedilen vakalarda hastaların yüzde 90'ının hafif semptomlar gösterdiği açıklanmış, Tokyo Valisi Yuriko Koike yaptığı açıklamada hükümetin söz konusu hastalar için hastane dışı daha fazla oda hazırlamak istediğini söylemişti. - TOKYO
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Kaynak: İHA

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