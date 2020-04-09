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Japonya'da Kovid-19'a karşı 130 milyon maske dağıtılacak

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "Abenomask" ismi verilen toplam 130 milyon maskenin tüm evlere postalanacağı bildirildi.

09.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:08
Japonya'da Kovid-19'a karşı 130 milyon maske dağıtılacak
Japonya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "Abenomask" ismi verilen toplam 130 milyon maskenin tüm evlere postalanacağı bildirildi.
Ulusal NHK televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı, Başbakan Abe Şinzo hükümetinin 420 milyon dolar maliyetli önlem planı çerçevesinde, evlere yıkanabilir, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir kumaş maske dağıtılacağını belirtti.
Toplamda 58 milyon haneye gelecek haftadan itibaren ulaştırılması planlanan "Abenomask" ismi verilen 130 milyon maske, öncelikle başkent Tokyo ve yakın kentsel bölgelerdeki yaşlılara ve hamilelere teslim edilecek.
Bakanlık, Japonya'da salgına yönelik günde 12 bin virüs testi uygulanabildiğini kaydetti. Sağlık çalışanı istihdamı ve araç içi test uygulamasının artırılarak test kapasitesinin günde 20 bine çıkarılmasının hedeflendiği de aktarıldı.
En yüksek vaka sayıları Tokyo ve Osaka'da
Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam vaka sayısı 6 bin 209'a çıktı.
Başkent metropolünde 1519'a, Osaka'da 616'ya yükselen virüs vakaları, Kanagawa'da 372'ye, Çiba'da 354'e ulaştı.
Vakalar Hyogo'da 286'ya, Aiçi'de 283'e, Saitama'da 262'ye, Fukuoka'da 250'ye ve Hokkaido'da 226'ya yükseldi.
Salgın sebebiyle Japonya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 119 oldu.
Eğlence merkezlerinden Tokyo'daki Sanrio Puroland, DisneySea, Disneyland'in yanı sıra Osaka'daki Universal Studios'un mayıs ayı ortasına kadar kapalı kalacağı açıklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Japonya, Tokyo, Güncel
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