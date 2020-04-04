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Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bini geçti

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 209'a çıktı.

04.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:28
Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bini geçti
Japonya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 209'a çıktı.
Japonya Sağlık Bakanlığından Kovid-19 salgınında meydana gelen vaka ve ölü sayılarının son durumuna ilişkin veriler paylaşıldı.
Ülke genelinde son 24 saate 367 vaka tespit edildi. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 4 bin 209'a ulaştı. Son 24 saatte 7 kişinin koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 95'e yükseldi.
Başkent Tokyo'da ise 5 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 118'e ulaştı.
Yetkililer, ülke genelinde acil ihtiyaç dışında evden çıkılmaması çağrısı yapıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Japonya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bini geçti - Haberler

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