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Japonya'da Kyoto eyaleti yönetiminden hükümete çağrı hazırlığı

Japonya'nın Kyoto eyaleti ve eyaletin merkezi olan aynı isimli Kyoto şehrinin yönetimi, merkezi hükümetten korona virüsü salgını nedeniyle ilan edilen ve 7 eyaleti kapsayan OHAL uygulamasına kendilerini de dahil etmesini isteyecek.

10.04.2020 08:59 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:59
Japonya'da Kyoto eyaleti yönetiminden hükümete çağrı hazırlığı
Japonya 'nın Kyoto eyaleti ve eyaletin merkezi olan aynı isimli Kyoto şehrinin yönetimi, merkezi hükümetten korona virüsü salgını nedeniyle ilan edilen ve 7 eyaleti kapsayan OHAL uygulamasına kendilerini de dahil etmesini isteyecek.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü pandemisi nedeniyle 7 eyalette olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Japonya'da ülkenin tarih ve turizm bölgesi olan Kyoto yönetiminden OHAL adımı geldi. Yerel hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kyoto eyaleti Valisi Nishiwaki Takatoshi ve aynı ismi taşıyan Kyoto şehrinin Belediye Başkanı Kadokawa Daisaku'nun Japonya hükümetinden kendilerini OHAL ilan edilen bölgeler arasına dahil etmesini isteyeceği belirtildi.

OHAL kapsamına alınmamıştı

Kyoto eyaletinin 165 korona virüsü vakasına sahip olduğu, Osaka ve Hyogo'dan sonra Kansai bölgesindeki en yüksek vaka sayısına ev sahipliği yaptığı açıklanmış, Osaka ve Hyogo'nun Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin açıkladığı OHAL kararına dahil edilmesine karşın Kyoto kapsam dışı bırakılmıştı.

Sık seyahat gerçekleşiyor

Kyoto eyaleti yönetiminin çok sayıda bölge sakininin Osaka ve Hyogo'ya farklı nedenlerle sık ziyaret gerçekleştirmesi nedeniyle virüsün yayılmasından endişe duyduğu belirtilirken eyaletteki virüs vakalarında yayılım yolunun tespit edilememiş olmasının da OHAL talebi kararında etkili olduğu ifade edildi.

Aichi'den de aynı adım bekleniyor

Öte yandan Aichi eyaletinin de bugün merkezi hükümetten bağımsız olarak yerel anlamda OHAL ilanı kararı alacağı öğrenildi. Aichi sakinlerinden zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmalarını istemeyi planlayan Aichi Valisi Omura Hideaki'nin daha sonra merkezi hükümetten Aichi'yi de OHAL kapsamına almasını isteyeceği bildirildi.

OHAL 7 eyalette uygulanıyor

Japonya'da artan korona virüsü vakaları karşısında harekete geçen hükümet ülkede OHAL ilan etmiş, kararın Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka'da geçerli olacağı açıklanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: Japonya, Kyoto, Güncel
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