Japonya'da mahkemeden "engelliler öldürülmeli" diyen katil hakkında karar
Japonya'da engelli bireylere hizmet veren bakım evine bıçakla saldırarak 19 kişiyi öldüren ve eylemini "engellilerin bakımını sürdürmek yanlış" diye savunan sanık ölüm cezasına çarptırıldı.
16.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:46
Japonya 'da engelli bireylere hizmet veren bakım evine bıçakla saldırarak 19 kişiyi öldüren ve eylemini "engellilerin bakımını sürdürmek yanlış" diye savunan sanık ölüm cezasına çarptırıldı.
2016 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güney batısındaki Sagamihara kentinde engellilere hizmet veren bakım evine bıçakla saldırarak 19 kişiyi öldüren ve en az 25 kişiyi yaralayan Satoshi Uematsu'nun (30) yargılandığı davada karar duruşması yapıldı. Bugün gerçekleştirilen duruşmada, mahkeme sanığa ölüm cezası verildiğini açıkladı.
Cezai ehliyet savunması
Daha önce yapılan duruşmalarda söz alan sanık avukatları, müvekillerinin saldırıyı gerçekleştirdiği esnada uyuşturucu madde kullanımına bağlı zihinsel bozukluk yaşadığına dair iddiaları gündeme getirerek Uematsu'nun eyleminden sorumlu tutulamayacağını savunmuştu.
Savcılar ölüm cezası istemişti
Sanık Uematsu ise dava süresince gerçekleştirdiği katliamın arkasında duran beyanlarda bulunmuş, "Saldırının, yapabileceğim en anlamlı şey olacağını düşündüm" ifadelerini kullanmıştı. "Ciddi zihinsel engeli bulunanların bakımını sürdürmek yanlış. Eylemimin topluma faydalı olacağını düşündüm" diyen sanık için savcılar, son duruşmada ölüm cezası istemişti. - TOKYO
2016 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güney batısındaki Sagamihara kentinde engellilere hizmet veren bakım evine bıçakla saldırarak 19 kişiyi öldüren ve en az 25 kişiyi yaralayan Satoshi Uematsu'nun (30) yargılandığı davada karar duruşması yapıldı. Bugün gerçekleştirilen duruşmada, mahkeme sanığa ölüm cezası verildiğini açıkladı.
Cezai ehliyet savunması
Daha önce yapılan duruşmalarda söz alan sanık avukatları, müvekillerinin saldırıyı gerçekleştirdiği esnada uyuşturucu madde kullanımına bağlı zihinsel bozukluk yaşadığına dair iddiaları gündeme getirerek Uematsu'nun eyleminden sorumlu tutulamayacağını savunmuştu.
Savcılar ölüm cezası istemişti
Sanık Uematsu ise dava süresince gerçekleştirdiği katliamın arkasında duran beyanlarda bulunmuş, "Saldırının, yapabileceğim en anlamlı şey olacağını düşündüm" ifadelerini kullanmıştı. "Ciddi zihinsel engeli bulunanların bakımını sürdürmek yanlış. Eylemimin topluma faydalı olacağını düşündüm" diyen sanık için savcılar, son duruşmada ölüm cezası istemişti. - TOKYO
Kaynak: İHA
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