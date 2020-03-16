Menü
Haberler ›› Güncel ››Japonya'da mahkemeden 'engelliler öldürülmeli' diyen katil hakkında karar - Güncel

Japonya'da mahkemeden "engelliler öldürülmeli" diyen katil hakkında karar

Japonya'da engelli bireylere hizmet veren bakım evine bıçakla saldırarak 19 kişiyi öldüren ve eylemini "engellilerin bakımını sürdürmek yanlış" diye savunan sanık ölüm cezasına çarptırıldı.

16.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:46
Japonya'da mahkemeden
Japonya 'da engelli bireylere hizmet veren bakım evine bıçakla saldırarak 19 kişiyi öldüren ve eylemini "engellilerin bakımını sürdürmek yanlış" diye savunan sanık ölüm cezasına çarptırıldı.

2016 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güney batısındaki Sagamihara kentinde engellilere hizmet veren bakım evine bıçakla saldırarak 19 kişiyi öldüren ve en az 25 kişiyi yaralayan Satoshi Uematsu'nun (30) yargılandığı davada karar duruşması yapıldı. Bugün gerçekleştirilen duruşmada, mahkeme sanığa ölüm cezası verildiğini açıkladı.

Cezai ehliyet savunması

Daha önce yapılan duruşmalarda söz alan sanık avukatları, müvekillerinin saldırıyı gerçekleştirdiği esnada uyuşturucu madde kullanımına bağlı zihinsel bozukluk yaşadığına dair iddiaları gündeme getirerek Uematsu'nun eyleminden sorumlu tutulamayacağını savunmuştu.

Savcılar ölüm cezası istemişti

Sanık Uematsu ise dava süresince gerçekleştirdiği katliamın arkasında duran beyanlarda bulunmuş, "Saldırının, yapabileceğim en anlamlı şey olacağını düşündüm" ifadelerini kullanmıştı. "Ciddi zihinsel engeli bulunanların bakımını sürdürmek yanlış. Eylemimin topluma faydalı olacağını düşündüm" diyen sanık için savcılar, son duruşmada ölüm cezası istemişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler : Japonya, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Güncel
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı