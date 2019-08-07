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Japonya'da market zincirinden "fare" özrü

Japonya'da bir market zinciri, şubelerinden birinde gezinen farelerin görüntülerinin yer aldığı video nedeniyle özür diledi.

07.08.2019 11:16 Japonya'da market zincirinden
Japonya'da bir market zinciri, şubelerinden birinde gezinen farelerin görüntülerinin yer aldığı video nedeniyle özür diledi.
BBC'nin haberine göre, market zinciri FamilyMart, bir şubesinde cirit atan farelerin videosunun sosyal medyada paylaşılması üzerine yayınladığı mesajla özür dileyerek, şubeyi geçici olarak kapattığını duyurdu.
Mesajda, müşterilerin "tedirgin" hissetmelerine yol açan "sağlığa aykırı" video görüntüleri nedeniyle üzgün olduklarını belirten şirket yetkilileri, "Müşterilerimizin kendilerini rahatsız ve tedirgin hissetmelerine neden olduğumuz için içtenlikle özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Şirket, farelerin üzerinde gezdiği ürünleri imha etmenin yanı sıra market şubesini dezenfekte edeceklerini ve hijyen koşulları sağlanana kadar şubenin kapalı kalacağını açıkladı.
Sosyal medyada yer alan videoda bir marketin raflarında cirit atan fareler görünüyor.
Japon yayın kuruluşu NHK, videonun 5 milyondan fazla kez görüntülendiği bilgisini paylaştı.

Japonya, Güncel

Kaynak: AA

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