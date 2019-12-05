Haberler » Ekonomi » Japonya'da meclis, bilişimde ABD ile işbirliği anlaşmasını onayladı - Ekonomi

Japonya'da meclis, bilişimde ABD ile işbirliği anlaşmasını onayladı

Japonya, ABD ile e-ticaret ve diğer dijital işlemleri düzenleyecek anlaşmayı kapsayan yasayı onayladı.

05.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:23Japonya'da meclis, bilişimde ABD ile işbirliği anlaşmasını onayladı
, ABD ile e-ticaret ve diğer dijital işlemleri düzenleyecek anlaşmayı kapsayan yasayı onayladı. İki ülke, yeni yasanın bilişim teknolojileri konusundaki kurallar için küresel bir standart belirleyeceğini belirtti.

Japonya'da üst meclis, ABD ile Japonya arasında e-ticaret ve diğer dijital işlemleri düzenleyecek anlaşmayı içeren yasayı onayladı. Japonya ve ABD'nin, ve müzik içerikleri dahil olmak üzere elektronik veri akışını yasaklamayacağını veya kısıtlamayacağını garanti altına alacak anlaşmaya göre, iki ülke veri akışını tariflendirmeyecek. Böylece, Amazon ve Netflix gibi yayın servisleri Japonya'daki vergilerden muaf tutulacak.

Bilişim teknolojileri firmalarının iş yapmalarını ve fikri mülkiyetlerini korumalarını kolaylaştırmayı hedefleyen anlaşma uyarınca, hükümetler şirketlerin kendi sınırları içinde sunucu veya veri merkezi kurmalarını da istemeyecek. Anlaşma, Çin'in yerel verilerin ülke sınırlarının dışına ücretsiz transferini önleme çabalarının karşısında bir girişim olarak yorumlanıyor. - TOKYO

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:50 Mitsubishi Electric'e "Altın Rating" ödülü - Ekonomi
10:48 İhracatını en çok artıran il olan Yalova'da tersaneler 2022'ye kadar dolu - Ekonomi
10:47 Osmangazi’den çiftçiye destek - Ekonomi
10:46 Bakan Varank'tan yatırım ve istihdam müjdesi - Ekonomi
10:44 Ceza infaz kurumu istatistikleri - Ekonomi
10:33 AK Partili eski belediye başkanının inşaat ruhsatı iptal edildi - Ekonomi
10:04 Polonya, 8 bin külçe altınını İngiltere'den geri aldı - Ekonomi
10:00 Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum - Ekonomi
09:47 Anadolu Efes, Merter'deki arazisini sattı - Ekonomi
07:39 Sigarada 'tek paket' uygulaması başladı - Ekonomi
5.12.2019 10:52:00