Japonya'da ölü sayısı 36'ya yükseldi
Japonya'da bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki Korona virüsü kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 36'ya yükseldi.
17.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:40
Japonya'da bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki Korona virüsü kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 36'ya yükseldi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana dünyanın farklı ülkelerinde yayılmaya devam eden öldürücü Korona Virüsü Japonya'da bir kişinin daha hayatına mal oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 36'ya yükseldi. 36 can kaybının 7'sini daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları oluştururken, gemi dışında Japonya'nın farklı eyaletlerinden de 29 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayısındaki artış sürüyor
Ülke genelinde şimdiye dek tespit edilmiş toplam Korona virüsü vakası sayısı da bin 592'ye ulaştı. Diamond Princess adlı geminin yolcularından 712 kişi Korona virüsüne yakalanırken, gemi dışında ülke genelinden 866 kişi enfekte oldu. Hükümetin daha önce Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişinin de toplam vaka sayısına dahil olduğu belirtildi. Şimdiye dek 679 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği açıklanırken, tedavisi süren bazı hastaların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
(İHA)
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana dünyanın farklı ülkelerinde yayılmaya devam eden öldürücü Korona Virüsü Japonya'da bir kişinin daha hayatına mal oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 36'ya yükseldi. 36 can kaybının 7'sini daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları oluştururken, gemi dışında Japonya'nın farklı eyaletlerinden de 29 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayısındaki artış sürüyor
Ülke genelinde şimdiye dek tespit edilmiş toplam Korona virüsü vakası sayısı da bin 592'ye ulaştı. Diamond Princess adlı geminin yolcularından 712 kişi Korona virüsüne yakalanırken, gemi dışında ülke genelinden 866 kişi enfekte oldu. Hükümetin daha önce Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişinin de toplam vaka sayısına dahil olduğu belirtildi. Şimdiye dek 679 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği açıklanırken, tedavisi süren bazı hastaların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA
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