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Japonya'da ölü sayısı 55'e yükseldi

Tokyo Valisi Yuriko Koike, yeni karşılaşılan korona virüs vakaları ile birlikte metropolün kritik bir noktaya geldiğini belirterek, vatandaşlara evden çıkmama çağrısı yaptı.

26.03.2020 09:13 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:13
Japonya'da ölü sayısı 55'e yükseldi
Tokyo Valisi Yuriko Koike, yeni karşılaşılan korona virüs vakaları ile birlikte metropolün kritik bir noktaya geldiğini belirterek, vatandaşlara evden çıkmama çağrısı yaptı. Japonya genelindeki ölü sayısı ise 55'e yükseldi.

Japonya'da yayılmaya devam eden korona virüsüne dün başkent Tokyo'da 41 kişide daha rastlanması üzerine Tokyo Valisi Yuriko Koike acil bir basın toplantısı düzenledi. Dev metropolde vaka sayısının 212'ye çıkışının ardından kritik bir noktaya gelindiğini belirten Koike, vaka sayısının Tokyo'da patlama yapabileceği uyarısında bulundu. Koike, önümüzdeki günlerin salgını önlemede önem taşıdığının altını çizdi. Vatandaşları durumun ciddiyetinin farkına varmaya davet eden Koike, Tokyo sakinlerine mümkün olduğunca evden çalışma, geceleri dışarı çıkmama ve bu hafta sonunu evde geçirme çağrısında bulundu. Koike, yurt dışından dönen herkesin tedbir amaçlı 14 gün evde kalmasının önemini yineledi.

Paniğe neden oldu

Yaklaşık 14 milyon nüfusla dünyanın en büyük metropollerinden biri olan Tokyo'da artan vaka sayısı, salgının önümüzdeki günlerde zirve yapabileceği endişesi oluşturdu. Olası bir senaryoda hastanelerde yoğunluk yaşanabileceği ve sağlık hizmetlerinin aksayabileceği konusunda uyaran uzmanlar, daha sıkı tedbirlerin gerekli olduğunu vurguladı.

2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Japonya genelinde korona virüsü nedeniyle yaşanan can kayıplarının sayısı da 55'e yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından yaşamını yitiren 10 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 45 ölüm vakası bildirildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 2 bini aştı. Bu sabah itibarıyla toplam 2 bin 25 kişide korona virüsüne rastlandığını açıklayan Japonya Sağlık Bakanlığı, vakaların 712'sini karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatının oluşturduğunu duyurdu. - TOKYO
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Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

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