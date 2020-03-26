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Japonya'da ölü sayısı 56'ya yükseldi

Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 2 bin 85'e yükseldi.

26.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:55
Japonya'da ölü sayısı 56'ya yükseldi
Japonya 'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 2 bin 85'e yükseldi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan öldürücü korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 2 bin 85'e yükseldi. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya genelindeki eyaletlerden de bin 373 kişi korona virüsüne yakalandı.
Japonya'da bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 56'ya çıktı. Diamond Princess adlı karantina gemisinin yolcuları arasından hayatını kaybeden 10 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 46 kişi korona virüsüne yenik düştü.
Tedavisi devam eden 65 hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye dek toplam 960 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.
(Burak Ersoy/İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel

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