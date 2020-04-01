Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Japonya'da ölü sayısı 77'ye yükseldi

Japonya'da 7 kişinin daha Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 77'ye yükseldi.

01.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:02
Japonya'da ölü sayısı 77'ye yükseldi
Japonya'da 7 kişinin daha Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 77'ye yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüsü salgını, Japonya'da 7 can kaybına neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle yaşanan can kayıplarının sayısı 77'ye yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından hayatını kaybeden 11 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 66 ölüm vakası bildirildi.

Vaka sayısı arttı

Dün ülke genelinde kaydedilen rekor sayıdaki 200 yeni vaka ile Japonya'daki korona virüsü vakalarının toplam sayısı 2 bin 947'ye çıktı. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan gemide enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 2 bin 235 kişiye korona virüsü bulaştığı bildirildi.

69 hastanın sağlık durumu ciddi

Toplam 69 hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye kadar bin 24 kişinin korona virüsünü yenerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi. - TOKYO
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Japonya'da ölü sayısı 77'ye yükseldi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

2 milyon haneye 1.000’er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak? Haberler
2 milyon haneye 1.000'er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak?
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü Haberler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haberler
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG’ye tarihi indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG'ye tarihi indirim geliyor
1 Nisan şakası gibi! Bir kentimiz güne karla uyandı Haberler
1 Nisan şakası gibi! Bir kentimiz güne karla uyandı
Bilim Kurulu üyesi, koronayı SARS’a benzeterek Temmuz ayını işaret etti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, koronayı SARS'a benzeterek Temmuz ayını işaret etti
Virüs nedeniyle üniversiteliler bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek Haberler
Virüs nedeniyle üniversiteliler bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu Haberler
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

10:42: Bağcılar'da kaçak maske baskını - Haber 10:42: Bilecik'te ev yangını - Haber 10:42: Almanya'da perakende satışlar şubatta beklentilerin üstünde arttı - Haber 10:41: 69 yaşındaki emekliden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek - Haber 10:40: Kayseri'de karantinadaki umrecilerden 192'sinin tahliyesi tamamlandı - Haber 10:02: Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir - Haber 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz - Haber 08:56: Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk - Haber 08:44: Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak - Haber 08:28: Somalili diplomat "Türkiye mazlumların dostudur" dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı - Haber