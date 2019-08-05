Haberler» Güncel» Haber

Japonya'da prototip uçan otomobil deneme uçuşu yaptı

Japonya'da geliştirilen uçan otomobilin prototipi ile deneme uçuşu yapıldı.

05.08.2019 17:23 Japonya'da prototip uçan otomobil deneme uçuşu yaptı
Japonya'da geliştirilen uçan otomobilin prototipi ile deneme uçuşu yapıldı.
Kyodo'nun haberine göre, devlete ait bilgi teknolojileri firması NEC AŞ, yazılımını geliştirmekte olduğu elektrikli uçan otomobilin prototipiyle bir dakikalık insansız deneme uçuşu yaptı.
Chiba eyaletindeki Abiko tesisinde yapılan deneme uçuşunda, 148 kilogram ağırlığındaki araç, bir dakikalığına yerden 3 metre yükseldi.
Uçuş ve konum belirleme için NEC'in geliştirdiği yazılımı kullanan prototipte 4 pervane bulunuyor.
NEC yetkilileri, şirket olarak aracı üretmeyi düşünmediklerini ancak yazılımlarının geliştirilen uçan otomobilde kullanılmasını umduklarını aktardı.
Japonya'da Cartivator adlı mühendislik şirketi, aralarında Panasonic ve Toyota Motor'un da bulunduğu 80 kadar firmanın da desteğiyle uçan otomobil geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 2026'da kitlesel üretime geçmeyi planlıyor.

Japonya, Kyodo, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:27   Büyükşehir, Şanlıurfa'ya yeni bulvarlar kazandırıyor
17:27   Kaz Dağları'nda eylem
17:25   Büyükşehir sevgi eli uzatmaya devam ediyor
17:25   Tatvan'da silahlı kavga: 7 yaralı
17:24   Bartın'da TOKİ konutlarının hak sahipleri kura ile belirlendi
17:23   İsrail, Filistin köyü Arakib'i 149'uncu kez yıktı
17:23   Japonya'da prototip uçan otomobil deneme uçuşu yaptı