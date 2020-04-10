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Japonya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Japonya'nın Fukuoka şehrinde her cuma günü korona virüsü ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışlarla moral vermeyi amaçlayan "cuma alkışı" akımı başlatıldı.

10.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:21
Japonya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Japonya'nın Fukuoka şehrinde her cuma günü korona virüsü ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışlarla moral vermeyi amaçlayan "cuma alkışı" akımı başlatıldı.

Korona virüsü nedeniyle 7 eyaletinde OHAL ilan edilen Japonya'da Fukuoka şehri yönetimi başlattıkları "#fridayovation" (cuma alkışı) akımı ile sağlık çalışanlarına destek verdi. Fukuoka Belediye Başkanı Takashima Soichiro ve belediye çalışanları, bugün yerel saat ile 12.00'de belediye binasının balkonlarına çıkarak korona virüsü ile mücadelede emeği geçenleri alkışladı.

Sosyal mesafeye dikkat ettiler

Aralarına mesafe koyarak maskeleriyle balkonlara çıkan belediye çalışanlarının bazılarının "teşekkürler" yazılı pankart açtı. Girişimi Fukuoka'daki şirketlere de yaymayı hedefleyen belediyenin başlattığı akım, çok kısa sürede bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından da destek gördü. Birçok kişi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflar ve videolarla sağlık çalışanlarına alkışlarla destek mesajı verdi. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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