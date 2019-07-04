04.07.2019 10:10
Haberler» Güncel» Haber

Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 80 ev hasar gördü 4 kişi yaralandı

Japonya

Japonya'nın güneybatısını etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 4 kişi yaralandı.

Japonya'nın güneybatısını etkisi altına alan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Yaşanan doğal afet sonucunda80 ev hasar görürken 4 kişi ise yaralandı.

Japonya Kabine Başsekreter Yardımcısı Yasutoshi Nishimura, basına yaptığı açıklamada, Kagoshima bölgesinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların durumunun ağır olmadığını aktaran Nishimura, bölgede kaybolan bir kişinin, toprak kayması nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceğini söyledi.

80 EV HASAR GÖRDÜ

Nishimura, Kagoshima ile Miyazaki ve Kumamoto bölgelerinde yaklaşık 80 evin hasar gördüğünü ifade etti. Kagoshima Valisi Satoshi Mitazono, bölgedeki kurtarma çalışmalarında askeri personelden yardım istedi.

800 BİN KİŞİYE TAHLİYE EMRİ

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, Kagoshima'da yaklaşık 805 bin kişi için tahliye emri verildiğini duyurdu.

222 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Japonya'nın batısını geçen yıl temmuzda etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 222 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Japonya, Kabine, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:57   DHA DIŞ - (ÖZEL) Antalyalı baba: Çocuğum Ukrayna'ya kaçırıldı, sesimi duyun
10:57   Kireç tozu yüklü tankerde patlama: 1 ölü
10:56   Geleneksel el sanatlarına farklı bakış açısı kazandırdı
10:55   Konyaaltı'nda belediye-tarım ilçe işbirliği
10:55   Unutulan bu detay gece görüşünü yüzde 60 düşürüyor
10:55   Çin'de hortum faciası: 6 ölü
10:55   İsrail güçleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı