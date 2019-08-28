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Japonya'da şiddetli yağışlar sele neden oldu 3 ölü

Japonya'da şiddetli yağışlar sele neden oldu 3 ölüJaponya, (DHA) ? Japonya'da devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu.

28.08.2019 10:30
Japonya'da şiddetli yağışlar sele neden oldu 3 ölü
Japonya'da şiddetli yağışlar sele neden oldu 3 ölü
Japonya, (DHA) ? Japonya'da devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. Selde 3 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 1.6 milyon kişinin güvenli bölgelere tahliyesine karar verildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Japonya'nın Kyushu adasında şiddetli yağışlar sele neden oldu. NHK'da yer alana habere göre, sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Japonya Meteoroloji Dairesi, devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması uyarısı ve vatandaşlara 'dikkatli olun' çağrısı yaptı. Adanın Saga bölgesinin sele teslim olduğu ve selde mahsur kalan vatandaşlar için botlarla kurtarma çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi. Yaklaşık 1.6 milyon kişinin, güvenli bölgelere tahliyesine karar verildi.
Ayrıca, sel nedeniyle bazı tren seferlerinin geçici olarak iptal edildiği ve bazı otoyolların da trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Öte yandan, sosyal medyada sele dair paylaşılan görüntülerde bazı gençlerin sokaktaki sel sularında yüzdüğü görüldü.
Japonya'da şiddetli yağışlar sele neden oldu 3 ölü

Japonya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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