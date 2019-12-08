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Japonya'da sıra dışı koku sergisi

Japonya'da açılan "Koku Sergisi", ziyaretçilere dünyanın en sıra dışı kokularını deneyimleme fırsatı sundu.

08.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:51Japonya'da sıra dışı koku sergisi
'da açılan "Koku Sergisi", ziyaretçilere dünyanın en sıra dışı kokularını deneyimleme fırsatı sundu. Bozuk balıktan kullanılmış giysilere, birbirinden güzel gül kokularından, stres kokusuna kadar farklı kokuları deneyimlemek isteyen meraklılar sergiye akın etti.

Japonya'nın Yokohama şehri, alışılmadık bir sergiye ev sahipliği yaptı. Görsel ve işitsel duyulara hitap etmek yerine, ziyaretçilerin koklama duyusunu harekete geçirmeyi amaçlayan sergide, birbirinden kötü ve güzel kokular meraklıların beğenisine sunuldu. Pahalı parfümlerin yapımında kullanılan birbirinden özel bitkiler, farklı gül çeşitleri ve yoğun aromalı kahve gibi güzel kokular kadar, dünyanın en pis kokuları ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Yokohama'daki Orbi Tema Parkı'nda düzenlenen sergiyi 800 Yen (yaklaşık 42 lira) ödeyerek ziyaret eden katılımcılar, kurutulmuş balık, kokuşmuş balık konservesi, kullanılmış giysi gibi birçok farklı kokuyu tek tek denedi. Bir iş görüşmesi sırasında insan vücudunun salgıladığı koku olarak sergilenen "stres kokusu", "yaşlı insan kokusu" ve dünyanın en kötü kokan meyvesi olarak gösterilen "Durian" da sergide meraklıların beğenisine sunuldu.

En kötüsü balık konservesi

Ziyaretçilerin beğenisini kazanan sergide, katılımcılar en güzel koku olarak gül kokularında hemfikir olurken, en kötü koku olarak ise mayalanmış Ringa balığından yapılan ve İsveç'te üretilen "surströmming" adlı konserve gösterildi. Sergiye katılan Karin Seki (22), "En güzel kokanlar güllerdi. En kötü kokan ise balık konservesi. Gerçekten çok berbat bir kokusu var" derken, Ibuki Yamazaki (23) ise, "Kurutulmuş balık çok kötüydü, kahve kokusu ise benim en beğendiğim koku oldu" şeklinde konuştu. Ryo Yamato (28) ve Rosa İTO (27) da balık konservesi kokusunun denedikleri en kötü koku olduğunu, en güzel kokuların ise gül kokusu olduğunu söyledi.

Yoğun ilgi gördü

Etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü kaydeden sergi sorumlusu Nobu Chiyoda (29) ise, "Televizyonlarda birçok güzel kokunun tanıtımı yapılıyor. Biz güzel kokular kadar, kötü kokuları da katılımcıların deneyimlemesini istedik" diye konuştu. Katılımcıların genelinin en iyi ve en kötü kokular konusunda hemfikir olduğunu belirten Chiyoda, "Genelde gül kokusu en güzel koku olarak görülüyor. En berbat kokan ise 'surströmming' balık konservesi" şeklinde konuştu.

Daha önce Sapporo, Shizuoka, ve Fukuoka şehirlerinde de açılan "Koku Sergisi" şimdiye dek toplam 190 bin kişi tarafından ziyaret edildi. - TOKYO

Japonya, Tokyo, Güncel

Kaynak: İHA

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