Japonya'nın 500 yıllık tarihi Shuri Kalesi kül oldu

Japonya'nın Okinawa Ada'sında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Shuri Kalesi, Çarşamba gecesi yerel saatle 02.30 sularında alevlere teslim oldu.

Bölgede bulunan Naha İtfaiye Departmanı, saat 02.40'ta ulaştığı belirtilen acil yangın çağrısı ile yangına müdahale etti. Saatler süren çaba ile kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralananın olmadığı belirtilirken, kalenin ana bölümü ve bir ek binanın tamamen kül olduğu açıklandı. Yangının kalenin ana bölümünde başladığı tahmin edilirken, kesin nedeni ise henüz bilinmiyor.

DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEYDİ

Japonya'nın Okinawa Ada'sındaki Naha kentinde bulunan kale, yaklaşık 500 yıl önce Ryukyu Hanedanlığı'nın sarayı olarak inşa edildi. 1945 yılında 2. Dünya Savaşı'nın Pasifik Cephesi'nde gerçekleşen savaşta neredeyse tamamen yıkılan kale, 1992'de eski fotoğrafları ve tarihi kayıtlara dayanılarak yeniden inşa edildi. 2000 yılında ise UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. Kale, daha önce Okinawa'da gerçekleştirilen G8 Liderler Zirvesi sırasında, liderler onuruna verilen bir davete de ev sahipliği yapmıştı.

OLİMPİYATLARI ETKİLEYEBİLİR

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayımın sürdüğü Japonya'da, Shuri Kalesi'ne büyük zarar veren yangının, olimpiyat meşalesinin taşınacağı rotayı etkileyebileceği öğrenildi. Olimpiyat meşalesinin Okinawa'daki rotasının, gelecek yıl 2 Mayıs'ta eyaletin başkenti olan Naha'daki Shuri Kalesi Parkı'ndan başlaması planlanıyordu.