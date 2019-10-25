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Japonya'da Ticaret Bakanı istifa etti

Japonya'da Ticaret Bakanı Sugawara Isshu, seçim yasasını ihlal ettiği iddiaları üzerine istifa etti.

25.10.2019 09:50Japonya'da Ticaret Bakanı istifa etti
Japonya'da Ticaret Bakanı Sugawara Isshu, seçim yasasını ihlal ettiği iddiaları üzerine istifa etti.

Kyodo ajansının haberine göre, Sugawara, Tokyo seçim bölgesinde destekçilerine taziye parası, ayrıca pahalı kavunlar ve yengeç gibi hediyeler göndererek ülkedeki seçim yasasını ihlal ettiği yönünde medyada hakkında çıkan haberlerin ardından görevinden ayrıldı.
Sugawara basına verdiği demeçte, hükümetin işleyişini aksatmak istemediği için istifa kararı aldığını belirterek, "Yapılması gereken çok şeyin olduğu bir zamanda görevden ayrıldığım için özür dilerim." dedi.
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Sugawara'nın istifasını kabul etti ve ticaret bakanlığı koltuğuna Kajiyama Hiroshi'nin geleceğini bildirdi.
Abe, Sugawara'nın atanmasından kendisinin sorumlu olduğunu dile getirerek, halktan özür diledi.
Japon medyasında, Sugawara hakkında, seçim kampanyasıyla ilgili yasaya aykırı olarak Tokyo bölgesindeki seçmenlere ekibi aracılığıyla pahalı kavunlar, yengeç, balık yumurtası gibi hediyeler, bir destekçinin ailesine başsağlığı parası verdiğini ileri sürülen haberler çıkmıştı.
Japonya'nın seçim yasası siyasilerin kendi seçim bölgesindeki seçmenlere bağış yapmalarını yasaklıyor.

Ruhsar Pekcan, Japonya, Tokyo, Güncel

Kaynak: AA

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