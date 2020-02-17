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Japonya'da vaka sayısı 414'e yükseldi

Japonya'da belirlenen yeni korona virüsü vakalarıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 414'e yükseldi.

17.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:00Japonya'da vaka sayısı 414'e yükseldi
'da belirlenen yeni korona virüsü vakalarıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 414'e yükseldi.

Çin'in kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da hızla yayılmaya devam eden korona virüsü salgını durdurulamıyor. yerel hükümetinden yapılan açıklamada, 5 kişide daha korona virüsü tespit edildiği belirtildi. Japonya'nın Aichi eyaletinde de 1 yeni vaka doğrulandı.

Hastane çalışanına bulaştı

Tokyo yakınlarındaki Sagamihara şehrinde bir hastane çalışanının da virüs taşıdığı tespit edildi. Hastaneden yapılan açıklamada, çalışanın daha önce korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden hastanın tedavi sürecinde görev aldığı belirtildi. Son gelişmelerle Japonya genelinde şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı 414'e yükseldi. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Tokyo, Güncel

Kaynak: İHA

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