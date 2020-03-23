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Japonya'da vaka sayısı 52'ye yükseldi

Japonya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.

23.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:10
Japonya'da vaka sayısı 52'ye yükseldi
Japonya 'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise bin 850'ye ulaştı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan öldürücü korona virüsü Japonya'da 3 kişinin daha hayatına kaybetmesine neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından yaşamını yitiren 10 kişi dışında, korona virüsü Japonya genelindeki eyaletlerden de 42 kişinin ölümüne neden oldu.
VAKA SAYISI YÜKSELİYOR
Japonya'da şimdiye dek tespit edilmiş toplam vaka sayısının ise bin 850'ye çıktığı ifade edildi. Diamond Princess adlı karantina gemisinin yolcuları arasından 712 kişi virüse yakalanırken, gemi dışında ülke genelinden bildirilen vaka sayısı da bin 138'e çıktı.
TABURCU EDİLDİLER
Ayrıca, şimdiye dek toplam 872 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği kaydedildi. Tedavisi devam eden bazı hastaların sağlık durumları ise ciddiyetini koruyor.
(Burak Ersoy/İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel

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