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Japonya'da vaka sayısı 6 bine yaklaştı

Korona virüsü vakalarının sayısının 6 bine yaklaştığı Japonya'da ölü sayısı 117'ye yükseldi.

09.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:06
Japonya'da vaka sayısı 6 bine yaklaştı
Korona virüsü vakalarının sayısının 6 bine yaklaştığı Japonya 'da ölü sayısı 117'ye yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden korona virüsü, Japonya'da bir kişinin daha hayatına mal oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son gelişme ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 117'ye çıkardı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından hayatını kaybeden 11 kişinin toplam ölü sayısına dahil olduğu belirtildi.

6 bine dayandı

Bugün ülke genelinden bildirilen 265 yeni vaka ise, toplam vaka sayısını 5 bin 950'ye çıkardı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın eyaletlerinden bildirilen vakaların sayısı 5 bin 238'e ulaştı.

Tokyo vaka sayısında zirvede

Yalnızca bugün 180 yeni vaka kayda geçen başkent Tokyo toplam bin 518'lik vaka sayısı ile eyaletlere göre dağılımda virüsten en çok etkilenen bölge olurken, onu 524 vaka ile Osaka izledi. Kanagawa'da 369, Chiba'da 328 vaka belirlendiğini duyuran Sağlık Bakanlığı, Aichi'de 280, Hyogo'da ise 267 kişinin virüsten enfekte olduğunu bildirdi. Diğer vakalar ise, ülke genelindeki farklı eyaletlerde görüldü.

Bin 270 kişi iyileşti

8'i karantina gemisinin yolcularından olmak üzere toplam 107 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydeden yetkililer, bin 270 kişinin ise iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiğini açıkladı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Japonya, Tokyo, Güncel
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