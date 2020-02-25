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Japonya'da vaka sayısı 861'e yükseldi

Japonya genelinde tespit edilmiş korona virüsü vakalarının sayısının 861'e yükseldiği açıklandı.

25.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:16Japonya'da vaka sayısı 861'e yükseldi
genelinde tespit edilmiş korona virüsü vakalarının sayısının 861'e yükseldiği açıklandı.

Çin'in kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren Korona Virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Salı günü ülkenin farklı bölgelerinden bildirilen 10 yeni vaka ile Japonya genelindeki toplam vaka sayısının 861'e yükseldiği açıklandı. Vakaların 691'ini 2 hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess gemisinin yolcularının oluşturduğu belirtilirken, gemi dışından bildirilen vaka sayısının 156 olduğu kaydedildi. Hükümet tarafından Wuhan'dan tahliye edilen Japon vatandaşları arasından ise 14 kişinin enfekte olduğu ifade edildi.

5 ölüm

Daha önce korona virüsü kaynaklı ilk ölüm vakası olarak kayıtlara geçen vakada 80'li yaşlardaki bir kadının hayatını kaybettiği açıklanmış, ayrıca Japonya'da 2 hafta süreyle karantinaya alınan gemiden de 4 yolcu yaşamını yitirmişti. Ülke genelindeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 5'e çıkmıştı. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

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