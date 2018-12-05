Japonya'da Yaban Domuzu Dehşeti

Japonya
'da şehre inen yaban domuzu, saldırdığı yaşlı kadının parmağını kopardı.
Japonya'nın Hyogo eyaletinde bulunan Ashiya şehrinde yaban domuzu dehşeti yaşandı. Yerel polisin verdiği bilgiye göre, olay, 86 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadının, sabah 10.00 sıralarında ambulans çağırmasıyla ortaya çıktı. 86 yaşındaki kadın, sol elinin üçüncü parmağının yaban domuzu saldırısında koptuğunu belirterek yardım istedi.
Bir kişi daha yaraladı
İlk saldırının ardından 600 metre uzaklıktaki diğer bir noktada 60 yaşındaki başka bir kadının parmağını ısıran yaban domuzunun, kadının hafif yaralanmasına neden olduğu öğrenildi. Yaban
domuzunun, bölgeye gelen yerel avcılar ve polis ekiplerince etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Sık sık şehre iniyorlar
Yaban domuzları, bölgede bulunan Rokko Dağı nedeniyle sık sık Ashiya ve Kobe çevresinde görülüyor. Domuzların, genelde yiyecek bulmak üzere yerleşim bölgelerine indiği düşünülüyor. - TOKYO
Sabah,Japonya,Yaban
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:36