Haberler» Güncel» Haber

Japonya'da yanardağ patlaması

Japonya'nın doğusunda yer alan Asama Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

25.08.2019 18:02 Japonya'da yanardağ patlaması
Japonya'nın doğusunda yer alan Asama Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, 2 bin 568 metre yüksekliğindeki yanardağda yerel saatle 7.28'de patlama olduğu ifade edildi.
Tokyo'nun kuzeybatısında yer alan yazlık tatil yeri Karuizawa kasabasına yakın bir noktada olan yanardağdaki patlama sonrasında dumanların 600 metreye kadar yükseldiği belirtildi.
Yetkililer, bölge halkını kraterin yaklaşık 2 kilometrelik yarıçapında uçan kayaların ve volkanik akıntıların olabileceği konusunda uyardı.
Asama Yanardağı'nda 7 Ağustos'ta da düşük şiddetli patlamalar meydana gelmiş ve 3'e çıkarılan alarm seviyesi geçen pazartesi 2'ye düşürülmüştü.

Japonya, Kyodo, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:34   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay yenilir yutulur bir olay değildir"
19:34   Aydın'da 53 düzensiz göçmen yakalandı
19:34   Meteorolojiden sağanak uyarısı
19:32   Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
19:32   Çay bahçesinde vücuduna yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı
19:32   Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
19:32   Ulaş'ta yangın