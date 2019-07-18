18.07.2019 14:25
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Japonya'da yangın faciasında ölü sayısı 25'e yükseldi

Japonya

Japonya'da bir animasyon stüdyosunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Japonya'da bir animasyon stüdyosunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Kyoto kentindeki 'Kyoto Animation' isimli animasyon stüdyosunda sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 5 saatte söndürüldü. Yangın faciasının ardından itfaiye ekiplerinin binadaki arama çalışmaları sürerken, polis tarafından yapılan son açıklamada ölü sayısının 12'ten 25'e yükseldiği belirtildi. Yaralanan 36 kişinin ise tedavi amacıyla hastaneye sevk edildiği bildirildi. Polis, yangın sırasında binada çoğunluğu stüdyo çalışanı 70 kişinin bulunduğunu duyurdu.

Saldırıyı itiraf etti

Polis, kimliği belirsiz bir kişinin yerel saatle 10.30 sıralarında stüdyoya girerek etrafa benzin döktüğünün belirlendiğini açıkladı. Polis tarafından yakalanan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Polis, 41 yaşındaki şüphelinin hastaneye götürüldüğü sırada yanıcı sıvıyı döktüğünü itiraf ettiğini açıkladı. - KYOTO
Kaynak: İHA
Japonya, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:51   Ünlü iş adamlarının FETÖ'ye yardım davası karara bağlandı
16:48   300 bin TL'lik sigara çalan hırsızın mağaza müdürü olduğu ortaya çıktı
16:46   Eski ambalaj fabrikasında patlama: 4 yaralı
16:45   Üniversite okuyor sandığı oğlunu uçurumda ölü buldu
16:43   Sanayi sitesinde yangın paniği
16:42   Hastaneden çıkan yaşlı adama otomobil çarptı
16:42   Diyarbakır'da anız ve kurumuş ot yangınları durdurulamıyor