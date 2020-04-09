Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Japonya'da yeni korona virüs ölümleri: 119'a yükseldi

Japonya genelinde bugün belirlenen 525 yeni korona virüsü vakası, ülkedeki toplam vaka sayısını 6 bin 209'a yükseltti.

09.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:38
Japonya'da yeni korona virüs ölümleri: 119'a yükseldi
Japonya genelinde bugün belirlenen 525 yeni korona virüsü vakası, ülkedeki toplam vaka sayısını 6 bin 209'a yükseltti. 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ölü sayısı da 119'a çıktı.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü pandemisi nedeniyle OHAL ilan edilen Japonya'da can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün boyunca ülke genelinde belirlenen 525 yeni vaka, Japonya'daki toplam korona virüsü vakalarının sayısını 6 bin 209'a yükseltti. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, farklı eyaletlerden 5 bin 497 kişi korona virüsüne yakalandı.

Ölü sayısı yükseliyor

Öte yandan, 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a ulaştı. Karantina gemisinin yolcuları arasından virüse yenik düşen 11 kişi dışında, Japonya genelinde 108 kişinin korona virüsünden öldüğü bildirildi.

İyileşenlerin sayısında artış

Korona virüsüne yakalandıktan sonra tedaviye cevap veren ve bulundukları sağlık kurumlarından taburcu edilenlerin sayısı da bin 323'e yükseldi. Ülke genelinde 117 hastanın sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Haberler ›› 3. Sayfa ››Japonya'da yeni korona virüs ölümleri: 119'a yükseldi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:42: Lüks otomobil kazada pert oldu, Basın Ekspres'te trafik kilitlendi - Haberler 18:39: Başkale'de 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler 18:35: Diyarbakır'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Haberler 18:26: TBMM'de 'koronavirüs verisi' tartışması - Haberler 18:26: AFAD koronavirüsle mücadelede 46 milyon 973 bin lira harcadı - Haberler 18:09: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir - Haberler 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı