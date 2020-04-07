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Japonya'da yeni korona virüsü önlemi

Japonya'da semptomları zayıf seyreden korona virüsü hastalarının otel odalarına taşınması uygulaması bugünden itibaren başlıyor.

07.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:24
Japonya'da yeni korona virüsü önlemi
Japonya 'da semptomları zayıf seyreden korona virüsü hastalarının otel odalarına taşınması uygulaması bugünden itibaren başlıyor. Amaç, hastanelerdeki yataklı hasta kapasitesinin dolmasını önlemek.

Yaklaşık 2 haftadır ardı ardına kaydedilen rekor sayıdaki vakayla korona virüsünün yayılmaya devam ettiği Japonya'da, Tokyo yerel hükümetinin yeni önlem adımı bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Tokyo'daki oteller, korona virüsüne yakalanan ancak hastalığı zayıf seyreden kişileri yerel hükümet tarafından kiralanan odalara kabul etmeye başladı. İlerleyen günlerde vaka artışı beklenen metropolde yataklı hastanelerin kapasitesini semptomları ağır seyreden hastalar için güvence altına almayı amaçlayan uygulama kapsamında, ateşi son 24 saatte 37.5 derece altında seyreden hastalar otel odalarına taşınacak.

Doktor gözetiminde olacaklar

Otelde kalan hastaların sağlık durumu gün boyunca yanlarında bulunacak doktor ve hemşireler tarafından takip edilecek. Virüsün otel içinde yayılmasını önlemek üzere, hastalar ve sağlık personeli ayrı asansörler ve koridorlar kullanacak. Otellerde kalacak hastaların ulaşım, yemek ve konaklama masrafları ise Tokyo yerel hükümeti tarafından karşılanacak.

Tokyo valisi açıklamıştı

Bugün itibariyle bin 116 kişinin enfekte olduğu başkent Tokyo'da, Vali Yuriko Koike daha önce uygulamanın amacını kamuoyuna açıklamış, metropoldeki yaklaşık bin otel odasının zayıf semptomlu hastalara tahsis edileceğini duyurmuştu. Koike, hastanelerdeki yataklı hasta kapasitesini semptomları ağır seyreden kişiler için güvence altına almayı hedeflediklerini ifade etmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: Japonya, Tokyo, Güncel
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