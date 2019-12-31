Haberler » Güncel » Japonya'da yeni yıl coşkusu - Haber

Japonya'da yeni yıl coşkusu

Japonya'nın başkenti Tokyo yeni yıla coşkuyla girdi.

31.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:27 Japonya'da yeni yıl coşkusu
'nın başkenti yeni yıla coşkuyla girdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo, bu sene de renkli yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Her yıl olduğu gibi Tokyo'nun turistik semti Shibuya'da toplanan on binlerce kişi, 2020'ye birlikte "merhaba" dedi. Dünyanın en kalabalık yaya geçidi olarak bilinen Shibuya'daki yaya geçidinin saat 21.00'de araç trafiğine kapanmasını fırsat bilen yerli ve yabancı on binlerce kişi meydanda kurulan dev ekranda geri sayım heyecanı yaşadı. Japonya'nın farklı bölgelerinde düzenlenen havai fişek gösterileri ise izleyenlere görsel şölen yaşattı. - TOKYO

Japonya, Tokyo, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:14   YENİ YILI BALIK TUTARAK KARŞILAYACAKLAR - Haber
20:10   ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi - Haber
20:10   Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 2 gözaltı - Haber
20:08   Başkan Kanar yeni yılda çalışanları unutmadı - Haber
20:08   Huzurevinde yılbaşı programı düzenlendi - Haber
17:53   Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:23   Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Haber
16:20   Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
31.12.2019 20:21:57