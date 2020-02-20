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Japonya'daki gemide 2 Rus yolcuya daha korona teşhisi konuldu

Japonya'da karantina altında tutulan yolcu gemisinde 2 Rus yolcunun daha korona virüsü taşıdığı belirlendi.

20.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:29Japonya'daki gemide 2 Rus yolcuya daha korona teşhisi konuldu
'da karantina altında tutulan yolcu gemisinde 2 Rus yolcunun daha korona virüsü taşıdığı belirlendi.

Japonya'da Yokohama limanına demirleyen ve 3 bin 700 yolcu taşıyan Diamond Princess isimli yolcu gemisindeki 1 Rus turiste geçtiğimiz günlerde korona virüsü teşhisi konulmuştu. Gemideki 2 Rus yolcuda daha virüse rastlandığı öğrenildi. 'nın Japonya Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, gemide bulunan 4 Rus turistten birinde 17 Ocak'ta, 2'sinde de bugün virüsün tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, gemideki dördüncü Rus yolcuda ise virüs veya hastalık belirtisine rastlanmadığı, bu kişinin tahliye işlemlerinin ardından Rusya'ya gönderileceği ifade edildi. - MOSKOVA

Japonya, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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