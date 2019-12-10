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Japonya'daki havaalanında korkutan hata

Japonya'daki Osaka Havaalanı'nda çalışan güvenlik görevlisinin çantada bulduğu bir bıçağı yanlışlıkla yolcuya iade ederek güvenlik noktasından geçmesine izin vermesi paniğe neden oldu.

10.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:39Japonya'daki havaalanında korkutan hata
'daki Osaka Havaalanı'nda çalışan güvenlik görevlisinin çantada bulduğu bir bıçağı yanlışlıkla yolcuya iade ederek güvenlik noktasından geçmesine izin vermesi paniğe neden oldu.

Japonya'daki Osaka Havaalanı'nda yaşanan güvenlik ihmali, kısa süreli paniğe neden oldu. Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayda, özel bir güvenlik firması adına havayolu şirketinin güvenlik kontrollerini gerçekleştiren bir güvenlik görevlisi, yolcunun çantasında bulduğu küçük bıçağa el koydu. Ancak görevli, yolcunun diğer el bagajıyla birlikte, bulduğu bıçağı da yanlışlıkla yolcuya iade etti. Yolcunun güvenlik noktasını terk etmesiyle fark edilen hata nedeniyle, Japonya'nın Fukuoka kentine gerçekleştirilen uçuşun birkaç dakika geciktiği açıklandı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, son üç ay içinde beşinci güvenlik kontrolü hatasının tespit edildiği belirtildi. Söz konusu güvenlik şirketi tarafından gerçekleştirilen güvenlik taramalarında, Eylül-Kasım ayları arasında da dört hata yapıldığı kamuoyuna yansımıştı. - TOKYO

Japonya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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