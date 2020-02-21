Haberler » Güncel » Japonya'daki karantina altındaki gemiden tahliyeler sürüyor - Haber

Japonya'daki karantina altındaki gemiden tahliyeler sürüyor

Japonya'da karantina sürecinin Çarşamba günü sona erdiği yolcu gemisinden bugün de yaklaşık 450 yolcunun tahliye edilmesi bekleniyor.

21.02.2020 09:25 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:32Japonya'daki karantina altındaki gemiden tahliyeler sürüyor
'da karantina sürecinin günü sona erdiği yolcu gemisinden bugün de yaklaşık 450 yolcunun tahliye edilmesi bekleniyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle 2 hafta boyunca karantina altında kalan Japonya'daki Diamond Princess gemisinde Çarşamba günü itibarıyla başlayan tahliye süreci bugün de devam ediyor. Şimdiye dek 634 yolcu ve mürettebatında virüse rastlanan gemiyi gün boyu yaklaşık 450 kişinin terk etmesi bekleniyor. Tahliye edilen yolcuların 2 hafta süresince mecbur kalmadıkça evlerini terk etmemelerinin istendiği öğrenilirken, tahliye edildikten sonra öksürük ya da ateş gibi semptomlar gösterenlerden de işe ya da okula gitmekten kaçınmaları isteniyor. Daha önce virüsten enfekte olduğu belirlenen yolcularla aynı odayı paylaşan kişiler ise gemide kalmaya devam edecek.

Japonya Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, 14 günlük karantina süresinin Çarşamba günü sona ereceği belirtilmiş, bu doğrultuda son testlerde negatif sonuç veren 443 kişilik ilk grup gemiden ayrılmıştı. Dün 274 yolcunun terk ettiği gemiden bugün ise yaklaşık 450 kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Gemi mürettebatının tahliyesi için de çalışmalar sürüyor. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Çarşamba, Japonya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:10  Atakan Kayalar kimdir? Atakan Kayalar nereli? Atakan Kayalar doğum tarihi, annesi
09:42  Türkiye ile İran arasında hangi sınır kapıları var? Türkiye'nin sınır komşuları ve sınır kapıları!
09:24  Süper Loto sonuçları 20 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 644.hafta
09:17  Cuma mesajları 2020 - 21 Şubat Anlamlı Cuma mesajları, resimli, hadisli Cuma mesajları
09:02  UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maç sonucu
21.02.2020 10:46:01