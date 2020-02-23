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Japonya'daki karantina gemisinden 57 yeni vaka

Japonya'da korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemiden 57 kişinin daha virüs tespit edilmesiyle, ülkedeki toplam vaka sayısı 837'ye yükseldi.

23.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:10Japonya'daki karantina gemisinden 57 yeni vaka
'da korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemiden 57 kişinin daha virüs tespit edilmesiyle, ülkedeki toplam vaka sayısı 837'ye yükseldi.
Çin'in kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü, Japonya'da da yayılmaya devam ediyor. Bugün, daha önce karantina süreci sona eren Diamond Princess adlı gemideki 57 yolcuda daha virüs tespit edildiğinin açıklanmasıyla, ülkedeki toplam vaka sayısı 837'ye yükseldi.
Daha önce 634 yolcunun korona virüsü taşıdığı tespit edilen gemide, karantina sürecinin çarşamba günü itibariyle sona erdiği açıklanmış, cuma itibariyle gemide sadece mürettebat ve daha önce virüse yakalanan kişilerle aynı odayı paylaşan yolcuların kaldığı ifade edilmişti. Son tespit edilen vakalar, gemide şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısını 691'e, ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısını ise 837'ye yükseltti.
(Burak Ersoy/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

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