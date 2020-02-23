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Japonya'daki karantina gemisinden bir yolcu daha hayatını kaybetti

Japonya Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle 2 hafta karantina altında tutulan gemiden bir yolcunun daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

23.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:24Japonya'daki karantina gemisinden bir yolcu daha hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle 2 hafta karantina altında tutulan gemiden bir yolcunun daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle şimdiye dek 3 ölüm vakasının meydana geldiği Japonya'dan kötü geldi.

Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, daha önce karantina altındaki gemiden tahliye edilerek hastanede tedavi altına alınan 80'li yaşlarda bir erkek hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Kronik hastalığı bulunduğu öğrenilen yolcunun ölüm nedeninin zatürre olduğu kaydedilirken, korona virüsünden enfekte olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

3 kişi ölmüştü

Japonya'da şu ana kadar 2'si karantina altına alınan Diamond Princess gemisinden olmak üzere toplam 3 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Son vakanın kaynağının korona virüsü olduğunun netleşmesi halinde, virüs kaynaklı ölümler 4'e çıkacak. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Japonya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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