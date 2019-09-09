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Japonya'daki tayfunda 1 kişi öldü

Japonya'yı vuran Faxai Tayfunu nedeniyle 1 kişinin öldüğü, en az 41 kişinin yaralandığı açıklandı.

09.09.2019 12:53 Japonya'daki tayfunda 1 kişi öldü
Japonya'yı vuran Faxai Tayfunu nedeniyle 1 kişinin öldüğü, en az 41 kişinin yaralandığı açıklandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde bu sabah etkili olan ve hayatı felç eden Faxai Tayfunu'nun ardından, felaketin bilançosu netleşmeye başladı. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Yangına neden oldu

Chiba Eyaleti'nde şiddetli rüzgar bir barajın yüzeyindeki güneş panellerinde yangın çıkmasına neden oldu. Ayrıca dağlık alanda bulunan iki verici kulesinin de rüzgar nedeniyle yıkıldığı öğrenildi. Tokyo elektrik dağıtım şirketi, yerel saatle 15.00 itibariyle 800 bin hanenin halen elektriksiz olduğunu bildirdi.

Ulaşımı felç etti

Gün boyunca demiryolu başta olmak üzere tüm ulaşım kanallarında aksamalara neden olan tayfun nedeniyle, tren seferleri öğleye dek yapılamadı. Pazartesi iptal edilen uçuş sayısı da 160 olarak açıklandı. Gün boyu aksamaların yaşandığı hızlı tren seferleri ise öğleden sonra normale dönmeye başladı. - TOKYO

Japonya, Sabah, Tokyo, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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