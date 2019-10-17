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Japonya'daki tayfunda ölenlerin sayısı 77'ye yükseldi

Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükselirken, 9 kişinin hala kayıp olduğu açıklandı.

17.10.2019 09:40Japonya'daki tayfunda ölenlerin sayısı 77'ye yükseldi
Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükselirken, 9 kişinin hala kayıp olduğu açıklandı.

Japonya, hafta sonu ülkeyi vuran Hagibis Tayfunu'nun yaralarını sarmaya çalışırken, tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye yükseldiği açıklandı. Kurtarma ekiplerinin kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiğini belirtilirken, son belirlemelere göre tayfunun neden olduğu şiddetli yağışlar nedeniyle taşkın ve çökme meydana gelen akarsu yatağı sayısının 110 olduğu ifade edildi.

33 binden fazla evi sular altında bırakan tayfunun ardından 105 bini aşkın evde su kesintileri halen devam ederken, elektrik kesintisi yaşanan binlerce eve ne zaman elektrik verileceği bilinmiyor. - TOKYO

Japonya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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