Japonya'dan 11 Yıl Sonra İlk Kuzey Kore Kararı

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Japonya, Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerini kınamak için her yıl Birleşmiş Milletler'e sunulan ortak kararda bu sene yer almayacak.Japonya, 11 yıldır Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerini kınayan ortak kararda bu sene yer almayacak. Konuyla ilgili açıklama, Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga'dan geldi. Suga, hükümetin geçen ay gerçekleştirilen ikinci ABD-Kuzey Kore zirvesinin sonucunu ve kaçırılan Japon vatandaşlarının durumunu çevreleyen koşulları göz önüne alarak söz konusu kararı verdiğini söyledi."Zirvede gündeme geldi"ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile gerçekleştirdiği görüşmede kaçırılan Japon vatandaşları konusunu gündeme getirdiğini hatırlatan Suga, Trump'ın uzlaşmacı bir tutum sergilediğini, taviz vermeme konusunda kararlı olduğunu, aynı zamanda yapıcı bir diyalogu sürdürmeye ve Kuzey Kore'yi somut eylemlerde bulunmaya teşvik etmeye çalıştığını belirtti. Suga, Japonya hükümetinin Başkan Trump'ın bu konudaki duruşunu desteklediğini ifade etti."Uluslararası toplumun eylemlerini etkilemez"Japonya'nın BM'ye her yıl sunulan ortak karara dair seçiminin uluslararası toplumun ortak eylemlerini olumsuz etkileyeceğini düşünmediğini vurgulayan Suga, ülkesinin ABD ve diğer ülkelerle yakın işbirliğini sürdüreceğini ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını tam olarak uygulamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.Kuzey Kore reddediyorJaponya ve AB ülkeleri, Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerini kınayan ortak bir kararı son 11 yıldır BM gündemine sunuyor. BM tarafından kabul edilen kınama kararlarına konu olan iddialar ise Kuzey Kore tarafından reddediliyor. - TOKYO