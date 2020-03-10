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Japonya'dan 4.1 milyar dolarlık paket

Japonya, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini gidermek için 4.1 milyar dolarlık ikinci bir mali önlem paketi devreye alıyor.

10.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:57
Japonya'dan 4.1 milyar dolarlık paket
Japonya , koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini gidermek için 4.1 milyar dolarlık ikinci bir mali önlem paketi devreye alıyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Japonya, Ekonomi
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