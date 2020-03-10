Japonya'dan 4.1 milyar dolarlık paket
Japonya, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini gidermek için 4.1 milyar dolarlık ikinci bir mali önlem paketi devreye alıyor.
10.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:57
Japonya , koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini gidermek için 4.1 milyar dolarlık ikinci bir mali önlem paketi devreye alıyor.
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Kaynak: Dunya.com
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