Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Japonya'dan ABD, Çin, Güney Kore ve Avrupa'dan gelenlere giriş yasağı

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgınına karşı ABD, Çin, Güney Kore ve Avrupa'nın çoğu ülkesinden yolculara giriş yasağı uygulanacağı bildirildi.

31.03.2020 06:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 06:42
Japonya'dan ABD, Çin, Güney Kore ve Avrupa'dan gelenlere giriş yasağı
Japonya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgınına karşı ABD, Çin, Güney Kore ve Avrupa'nın çoğu ülkesinden yolculara giriş yasağı uygulanacağı bildirildi.
Ulusal medyada çıkan haberlere göre, basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Japonya'ya giriş yasağı uygulanacak ülkeler listesinin genişletildiğini açıkladı.
Bakan Motegi, ABD, Çin, Güney Kore ve neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde son 14 gün seyahat öyküsü bulunan yolcuların Japonya'ya girişinin yasaklandığını açıkladı.
Bu kapsamda ABD, Kanada, Avrupa'dan İngiltere, Yunanistan ve Pasifik'ten Güney Kore ve Çin'in ilave edildiği liste, toplamda 73 ülkeye ulaştı.
Öte yandan tedbirler kapsamında seyahat edilmemesi çağrısında bulunulan ülke listesinin de genişletildiği duyuruldu.
Bu doğrultuda Japonya vatandaşlarına ABD, Çin, Güney Kore dahil olmak üzere yaklaşık 50 ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları uyarısı yapıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Japonya, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Japonya'dan ABD, Çin, Güney Kore ve Avrupa'dan gelenlere giriş yasağı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi Haberler
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump’ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru Haberler
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru
Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama! Alevler 40 metreyi buldu Haberler
Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama! Alevler 40 metreyi buldu
İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Hayalet vaka Haberler
İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Hayalet vaka
ABD’li sanatçı ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağış yaptı Haberler
ABD'li sanatçı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
Fransa’nın ardından ABD de koronada sonuç veren ilacın kullanımına izin verdi Haberler
Fransa'nın ardından ABD de koronada sonuç veren ilacın kullanımına izin verdi
Haluk Levent ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek verdi Haberler
Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi
Tedirgin eden senaryo: İran’da 5 bin kişi daha koronavirüsten ölecek Haberler
Tedirgin eden senaryo: İran'da 5 bin kişi daha koronavirüsten ölecek

Son Dakika Güncel Haberleri

07:49: Central Park'ta koronavirüs nedeniyle ilk yardım hastanesi kuruldu - NEW - Haber 07:49: Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru hattında patlama-2 - Haber 07:42: İletişim Başkanı Altun'dan Korona virüse karşı alınan tedbirler hakkında açıklama - Haber 07:35: 44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi - Haber 07:06: Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı iddiası - Haber 06:56: Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi - Haber 01:58: Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru - Haber 01:01: İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif - Haber 23:52: ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı - Haber 21:20: Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi - Spor 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi