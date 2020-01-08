Japonya'dan ABD-İran gerilimi hakkında ilk kez açıklama yapıldı: Son derece endişeliyiz

İranlı komutan Kasım Süleyman'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası bölgede gerginlik arttı. Peş peşe tehditlerin savrulduğu gerginlikle ilgili Japonya'dan açıklama yapıldı.

"GERGİNLİK ÖNLENSİN"

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Kabine Sekreteri Suga Yoşihide, "Orta Doğu'da yaşanan gerginlikten son derece endişeliyiz, bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerekiyor. Tüm taraflara gerginliği azaltmak üzere diplomatik çabaları tüketme çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki son durumla ilgili ABD'li yetkililerden farklı kanallardan bilgi aldığını dile getiren Suga, bilgilendirmenin içeriği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

ABE, KÖRFEZ ZİYARETİNİ İPTAL EDECEK

Öte yandan Kyodo, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, Başbakan Abe Şinzo'nun bölgedeki gerginlik nedeniyle bu hafta sonu Körfez ülkelerine planladığı ziyareti iptal edeceğini yazdı.

Abe'nin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ı kapsayan ziyareti Hürmüz Boğazı çevresindeki ticari taşımacılığın güvenliğini sağlamak üzere alınacak önlemleri ele almayı amaçlıyordu.

JAPONYA'NIN KORKUSU TİCARET

Japonya son dönemde ABD ile İran arasında Basra Körfezi ve çevresinde yaşanan gerginliklerin deniz taşımacılığını tehdit etmesinden endişe duyuyor.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında 13 Haziran'da Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmişti. Saldırıya ilişkin ABD ve İran birbirini suçlamıştı.

ABD olayın ardından bölgede "seyrüsefer güvenliğini sağlamak için" uluslararası koalisyon kurma girişiminde bulunmuş ancak İngiltere haricinde Avrupa ülkelerinden olumlu yanıt alamamıştı.

İran ile dostane ilişkilerini bozmak istemeyen Japonya, ABD'nin, koalisyona katılması teklifini geri çevirmiş, ardından bir muhrip gemi ve iki deniz gözetleme uçağından oluşan kendi müstakil görev gücünü Aden Körfezi'ne gönderme kararı almıştı.

İRAN ABD ÜSLERİNİ BOMBALADI

ABD'nin, İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesine İran'dan yanıt geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

AMERİKA DOĞRULADI

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esad üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.