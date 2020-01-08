Haberler » Güncel » Japonya'dan ABD'ye daha yoğun diplomasi çağrısı - Haber

Japonya'dan ABD'ye daha yoğun diplomasi çağrısı

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono ABD'li mevkidaşı Mark Esper'e Washington'un Ortadoğu'daki gerilimleri hafifletmek için daha fazla diplomatik çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

08.01.2020 01:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 01:26 Japonya'dan ABD'ye daha yoğun diplomasi çağrısı
Savunma Bakanı Taro Kono ABD'li mevkidaşı Mark Esper'e Washington'un Ortadoğu'daki gerilimleri hafifletmek için daha fazla diplomatik çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. Yaklaşık 10 dakika süren görüşmede, Kono'nun Esper'e Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme kararına dair bilgi verdiği belirtildi. Söz konusu güçlerin, Japonya ile bağı olan gemilerin güvenliği için bilgi toplama misyonunu yerine getireceğini ifade eden Kono'nun mevkidaşı Esper'e Washington'un Ortadoğu'daki gerilimleri hafifletmek için daha fazla diplomatik çaba sarf etmesi gerektiğini söylediği ifade edildi. Esper'in ise Kono'ya İran ve Orta Doğu'daki durum hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Diplomasi çabası

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin Orta Doğu'daki gerginliği azaltmak için tüm tarafları diplomatik çaba göstermeye çağırmasının ardından, Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga dün yaptığı açıklamada Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerini askıya alma kararını üzüntü ve endişeyle karşıladıklarını belirtmişti. Suga, açıklamasında, "İran'ın anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile iş birliğini sürdürmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Japonya endişeli

Japonya, İran ile iyi ilişkilerini korumak isterken, Orta Doğu'daki güvenlik sorununa diplomasi yoluyla katkı sağlamayı umuyor. Bölgedeki gelişmeler ışığında, müttefiki ABD'nin Orta Doğu'daki denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere uluslararası koalisyona katılma teklifini geri çeviren Japonya, son olarak bir gemi ve iki deniz gözetleme uçağından oluşan kendi görev gücünü Orta Doğu'ya gönderme kararı almıştı. - TOKYO

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Japonya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:49   İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin Irak'taki üssünü füzelerle vurdu - Haber
02:44   İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin Irak'taki üssünü füzelerle vurdu - Haber
02:30   İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu... - Haber
02:30   Venezuela'da Juan Guaido, parlamanetoda yemin etti - Haber
02:18   Isparta'da silahlı market soygunu yapan şüpheli kaçtı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
8.01.2020 02:54:16