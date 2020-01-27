Japonya'dan Adana'ya oya sanatını öğrenmek için geldiler

Japonya 'dan, oya sanatını görmek ve işlemesini öğrenmek için Adana 'da bulunan bir sanat evine gelen Kumi Okabe (48) ve Meiko Ueyama (50), yüzlerce oya çeşitlerini görmekten çok etkilendiklerini belirtti. Okabe, 'Japonya'ya oya götürüp satmayı düşünüyorum' dedi.

Japonya'nın Fuku Oka kentinde turizm acentesi işleten Kumi Okabe ve hediyelik eşya satan Meiko Ueyama, Türkiye Kültürü'nde önemli bir simge olan el sanatlarından oyaya ilgi duymaya başladı. İnternette araştırma yapan iki arkadaş, daha sonra Adana'da Nurlu Erkan'a (67) ait bir Oya Sanat Evi olduğunu öğrendi. İkili bunun üzerine Japonya'dan Adana'ya gelmeye karar verdi. Kente gelen Kumi Okabe ve satan Meiko Ueyama ilk olarak Oya Sanat Evi'ni ziyaret ederek yüzlerce oyayı inceleme fırsatı buldu ve daha sonra oya işlemeyi denedi.

'İŞLEMESİ ÇOK ZORMUŞ'

Oya Sanat Evi'ni gezdikten sonra arkadaşı Meiko Ueyama ile oya işlemeyi deneyen Kumi Okabe, burada yüzlerce çeşit oya türüyle karşılaşınca çok heyecanlandıklarını ve mutlu olduklarını dile getirdi. Adana'ya gelmeden önce sadece birkaç çeşit oyadan haberdar olduklarını belirten Okabe, yıllar önce bir süre Türkiye'de yaşadığını ve o dönem oyayı gördüğünü fakat inceleme fırsatı bulamadığını söyledi. Türkiye kültürüne hayran kaldığını belirten Okabe, oyayı Japonya'da satmak istediğini de kaydetti. Ülkesinde sadece birkaç yerde oya satıldığını ve çok yüksek fiyatların söz konusu olduğunu söyleyen Okabe, 'Ben de gidip bizzat yerinde görmek ve öğrenmek istedim. Çok çeşit var tabi biraz kafam da karıştı. Japonya'da oya yapılmış bu eşarpları başa takma kültürü yok. Biz daha çok aksesuar ve süs olarak kullanmayı seviyoruz. Yavaş yavaş ülkemizde bu sanat yayılmaya başlıyor. Ben de bunu hızlandırmak istiyorum. Burada öğrenmek için deneme yaptım ama açıkçası çok zor bir şeymiş' dedi.

Meiko Ueyama ise ülkesinde göremediği oya çeşitlerini burada görünce çok mutlu olduğunu ve her biri sanat eseri olan oyaları çok beğendiğini belirtti.

OYAYA OLAN İLGİLERİ MUTLULUK VERİCİ

Uzun yıllardır oya sanatına ilgi duyduğunu ve eski oyaların bulunduğu bir koleksiyon oluşturduğunu söyleyen Nurlu Erkan (67), Japonya'dan oya merakı üzerine Adana'ya gelen Kumi Okabe ve Meiko Ueyama'yı ağırlamanın kendisi için mutluluk verici olduğunu belirtti. Oya kültürünün çok eski dönemlerden beri var olduğunu ve çok değerli bir el sanatı olduğunun altını çizen Erkan, 'Koleksiyonumda Namrun iğne oyaları bulunuyor. Bu oyalar çok görkemli aksesuarlardır. Burada koleksiyonum ve oya ürettiğimiz iki bölüm var. Misafirlerimizin ilgisi beni çok mutlu etti. Çünkü Japonlar el işi, göz nuru üretimlerin hakkını veriyorlar. İşin içinde emek var ise Dünya'nın diğer ucunda bile ilgi görüyor' dedi.

Erkan, ayrıca daha önce kendisinin de Japonya'ya gittiğini ve bazı dostlarına oya hediye ettiğini ifade etti.